Ministério Público

" O Ministério Público de Goiás lamenta a morte do ex-governador do Estado e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende Machado.

Figura pública importante para o desenvolvimento do Estado, Iris contribuiu também para o crescimento do Ministério Público, tendo participado, recentemente, do processo de ampla regularização das áreas da atual e da futura sede da instituição.

À família, aos amigos e a todos aqueles que de alguma forma tiveram sua história tocada pela atuação de Iris Rezende, nossas condolências."

Fieg

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Goiânia, ex-governador de Goiás e ex-ministro Iris Rezende Machado, na madrugada desta terça-feira (09/11), aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar complicações clínicas decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ocorrido no início de agosto deste ano.

Nascido em Cristianópolis, no Sudeste Goiano, Iris Rezende foi um dos mais importantes personagens da vida pública de Goiás e do País, com longeva carreira política de mais de 60 anos, exercendo protagonismo no Estado desde o início, quando tornou-se vereador de Goiânia com apenas 16 anos. A partir de então, elegeu-se prefeito em 1965, 2004 e 2017, foi deputado estadual, governador do Estado por dois mandatos (1983-1987 e 1991-1995), senador da República por Goiás, ministro da Agricultura no

governo José Sarney e da Justiça, no mandato de Fernando Henrique Cardoso.



Por sua vitoriosa carreira pública e importante papel como um dos precursores da industrialização em Goiás, por meio de programas de incentivos fiscais, como o Fomentar, criado em seu primeiro mandato como governador, Iris Rezende foi um dos primeiros homenageados pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), no início das comemorações dos 70 anos da entidade, em dezembro do ano passado. Na oportunidade, ele foi agraciado com o título de Conselheiro Emérito da FIEG e com um boton de ouro da entidade – honraria restrita a ex-presidentes da federação e entregue pela primeira vez a uma personalidade pública –, além de ser indicado, por unanimidade, para receber a Comenda do Mérito Industrial Nacional, concedida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).



Posteriormente, em mais uma merecida homenagem da indústria, Iris Rezende teve seu nome eternizado no Observatório da FIEG, ferramenta on-line de informações e dados estratégicos destinada a subsidiar tomada de decisões de seu público-alvo, colocada no ar em maio deste ano.



Político, advogado e pecuarista, Iris Rezende deixa a esposa, Dona Íris Araújo e três filhos – Ana Paula, Adriana e Cristiano.



Consternada, a Diretoria da FIEG manifesta condolências à família e decreta luto oficial por três dias.

Sandro Mabel

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)

Alego

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) lamenta profundamente a morte do ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Goiânia, ex-deputado estadual, ex-vereador Iris Rezende Machado (MDB).

Iris teve passagem destacada pela Alego, de 1963-1967, tendo sido eleito presidente no segundo biênio do mandato.

Em dezembro do ano passado, o Legislativo de Goiás promoveu sessão extraordinária especial em homenagem aos 62 anos de vida pública de Iris Rezende, que experimentava seu último mês à frente da Prefeitura de Goiânia.

Na oportunidade, Iris Rezende foi homenageado com Certificado de Reconhecimento Público, como forma de agradecer ao homenageado pela sua valorosa contribuição para o progresso de Goiás e, em especial, de Goiânia.

Em virtude da perda de um dos mais expoentes nomes da política goiana, a Alego decreta luto oficial por sete dias. A sessão plenária prevista regimentalmente para esta terça-feira, 9, também foi suspensa.

Clube de Engenharia de Goiás

O Clube de Engenharia de Goiás recebe com imenso pesar a morte de Iris Rezende Machado. Vereador, Deputado Estadual, quatro vezes Prefeito de Goiânia, duas vezes Governador de Goiás, Senador da República, Ministro da Agricultura e Ministro da Justiça, Iris Rezende viveu a política como poucos e se consagrou como o maior representante público de Goiás, tanto no exercício dos mandatos, quanto como o grande pacificador na difícil tarefa de conciliar ideias, projetos e desejos individuais em prol do coletivo.

Iris Rezende Machado foi o grande tocador de obras, o mestre da infraestrutura, mas também muito fez pela cultura, a cidadania, o meio ambiente e o social. Deixa um legado inestimável para todo o Brasil.

O Ceng se junta a todos na dor, rogando a Deus que receba o nosso grande líder na luz, conforte a família, fortalecendo a fé e levando esperança ao coração de todos.

#luto #irisrezende #ceng

Engenheiro Dolzonan da Cunha Mattos

Ex-secretário da SEINFRA-Gestão Iris Rezende

Presidente do Clube de Engenharia de Goiás.

Secretaria de Governo da Presidência da República

Tive o privilégio de conviver com Iris Rezende, com a sua paixão pela política, pelas pessoas e, em especial, pelo nosso Centro-Oeste. Nas conversas, projetos e ações, Iris sempre se mostrou um homem público à frente de seu tempo.

Iris Rezende nos deixa um legado voltado à transformação social e, também, à realização de grandes obras. À sua família, em especial Dona Iris, meus sinceros sentimentos. Que Deus os conforte.

Flávia Arruda

Ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República

Fecomércio

Foi com imenso pesar que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) soube da morte do ex-governador Iris Rezende Machado.



Iris foi tudo na vida pública nacional: vereador, deputado estadual, prefeito de Goiânia três vezes, duas vezes governador de Goiás, ministro da Justiça e da Agricultura e senador.



Em sua última passagem pela Prefeitura da capital, estreitou os laços com a Federação e foi peça importante para o desenvolvimento do comércio. No final de 2020, em plena pandemia, a Fecomércio-GO o homenageou com a medalha do Mérito do Comércio, com seu primeiro memorial em Goiânia e dando o seu nome ao auditório do Sesc Cidadania.



O legado de Iris Rezende se fará sentir por várias gerações em todos os setores de Goiás, seja na vida pública ou privada. É um perda imensa e um dia extremamente triste para Goiás e o Brasil.