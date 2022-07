Quatro vereadores de Goiânia foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por falas apontadas como discriminatórias contra pessoas integrantes da comunidade LGBTQIA+, ditas dentro da Câmara municipal. Os parlamentares denunciados são Gabriela Rodart (DC), Thialu Guiotti (Avante), Cabo Senna (Patriota) e Sargento Novandir (Avante).

Segundo o MP, os políticos fizeram uso do plenário para disseminarem opiniões discriminatórias, enquanto comentavam sobre uma propaganda de uma rede de fast food veiculada no Dia do Orgulho Gay, em junho de 2021. O promotor de Justiça José Eduardo Veiga Braga Filho é o autor da denúncia feita na segunda-feira (27).

No documento de denúncia consta as falas consideradas discriminatórias. Confira abaixo:

Gabriela Rodart

"É o seguinte, a militância LGBT ela é maliciosa em sua essência [...]. ‘O certo é certo mesmo que ninguém o faça, o errado é errado, mesmo que todos se enganem por ele’.

Thialu Guiotti

"Não me venham querer usar as crianças do nosso país [...] induzindo ao homossexualismo como se isso fosse normal, não é normal, normal é homem com mulher e mulher com homem".

Cabo Senna

"Deus criou o homem e a mulher. Não misturem as coisas, criança é criança, não pode ser influenciada [...]. Não é normal, agora, é respeitável? Sim, nós temos que respeitar; Eu respeito; Eu respeito assim cem por cento, mas não é normal".

Sargento Novandir

"Eu respeito LGBT, eu respeito qualquer pessoa que decida fazer do que quiser com sua vida, mas eu não respeito incentivar as nossas crianças a irem pra esse caminho [...]. Você não pode ser incentivado, não pode passar propaganda de televisão, não pode mostrar que esse é o melhor caminho"

Defesa

Ao POPULAR, a vereadora Gabriela Rodart não reconheceu que houve discriminação em sua fala. "Não houve ofensa a quaisquer pessoas. Eu sou uma vereadora que pauta seu mandato pelas leis de Deus e fui eleita por pessoas que também esperam isso de mim", justificou.

Já o político Thialu, se defendeu dizendo que o comercial estimula a erotização e adultização precoce das crianças, e que os anúncios direcionados ao público infantil não podem exercer essa influência.

A reportagem entrou em contato com os vereadores Cabo Senna e Sargento novandir, mas eles não responderam até o fechamanto desta matéria.

A Câmara Municipal de Goiânia informou que não foi notificada do procedimento para se manifestar.

Análise da denúncia

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o documento ainda não foi analisado pelos juízes até esta sexta-feira (1), mas que a análise deve ocorrer o mais breve possível.

O documento do MP ressalta que as frases ditas pelos vereadores durante a sessão plenária "não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa dos parlamentares".