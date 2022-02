Política Ministro André Mendonça é contra fundo eleitoral de R$ 4,9 bi Mendonça, que foi advogado-geral da União e ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL), viu falta de proporcionalidade na decisão do Congresso e também um perigo irreparável ou de difícil reparação no uso do montante para esse fim

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quarta-feira (23) contra o fundo eleitoral público de R$ 4,9 bilhões para os partidos em 2022 e entendeu que os valores devem voltar ao patamar de 2020, de R$ 2 bilhões, mas corrigidos pela inflação. Com essa correção, o valor do fundo eleitoral ficaria em aproximadamente R$ 2,3 bilhões para es...