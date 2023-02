Política Ministro da Defesa diz que não haverá problema em divulgação de investigação contra Pazuello Controladoria-Geral da União decidiu retirar o sigilo de 100 anos da investigação na qual o agora deputado eleito foi inocentado por ter participado de um ato político ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Para o ministro da Defesa, José Múcio, não haverá problemas na divulgação do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ). A Controladoria-Geral da União (CGU) decidiu retirar o sigilo de 100 anos da investigação na qual o agora deputado eleito foi inocentado por ter participado de um ato político ao lado do ex-pre...