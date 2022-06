Política Ministro do STF suspende decisão do TSE que derrubou deputado bolsonarista Fernando Francischini foi cassado em outubro passado após publicar de vídeo afirmando que urnas eletrônicas foram fraudadas em 2018

O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu nesta quinta-feira (2) a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR). Aliado de Jair Bolsonaro (PL), Francischini foi cassado em outubro passado devido à publicação de vídeo, no dia das eleições de 2018, ...