Política Ministro do Turismo anuncia diagnóstico para Covid 3 dias após evento com Bolsonaro Gilson Machado escreveu em suas redes sociais que está sem sintomas e que vai seguir o protocolo de recuperação do Ministério da Saúde

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, escreveu em suas redes sociais neste sábado (15) que recebeu resultado positivo em exame realizado para detectar a Covid-19. O titular da pasta teve agenda com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira (12), no Palácio do Planalto. A Presidência da República foi procurada, mas ainda não informou se Bolsonaro está ciente...