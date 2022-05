Política Moraes determina bloqueio de R$ 405 mil de Daniel Silveira e troca de tornozeleira Procuradoria pede a continuidade de outras restrições impostas ao parlamentar

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (3) o bloqueio de R$ 405 mil em contas do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). O valor é referente à soma das multas aplicadas por desrespeito a medidas restritivas impostas pelo magistrado no curso de investigações em tramitação na corte. Moraes determinou ainda que S...