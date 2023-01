O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a instauração de novos seis inquéritos para investigar os atos de teor golpista do último dia 8, que depredaram as sedes dos Três Poderes.

Três deles foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República( PGR) no último dia 12 com o objetivo de investigar, respectivamente, os autores intelectuais, os financiadores e os participantes dos atos.

Outros três, também solicitados pela PGR, pretendem apurar a participação de deputados federais diplomados que incitaram os atos. Foram pedidos a Moraes abertura de inquérito contra André Fernandes (PL-CE), Clarissa Tércio (PP-PE) e Silvia Waiãpi (PL-AP).

As solicitações a Moraes foram feitas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos na PGR.

Ele justificou, à época da solicitação, que a divisão da investigação tem como propósito agilizar as apurações e a apresentação de denúncias nos casos em que ficarem comprovadas as práticas de crimes pelos suspeitos.

Estão sendo investigados crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição. No caso dos deputados diplomados, será investigada suspeita de incitação aos atos.

