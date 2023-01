A ex-presidente Dilma Rousseff, futuros ministros, parlamentares e integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) começaram a chegar ao Congresso para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), não falou com a imprensa. Já Luiz Marinho (PT), que assume a pasta do Trabalho, afirmou que o dia é de festa e que tratará das questões do ministério a partir de terça-feira (3).

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também chegaram ao Congresso.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que Lula está tranquilo, confiante e também emocionado. Segundo ele, a reconstrução da democracia e do pacto federativo são as prioridades do novo governo.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS), que foi candidata à Presidência, afirmou que fará uma oposição racional e disse que achou positiva a escolha de Lula para o ministério, inclusive a quantidade de mulheres. "Hoje estou aqui comemorando com todos os brasileiros que a democracia venceu", disse.

