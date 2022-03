Política Moraes reforça presidência do TSE com juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Ministro do STF deve ser empossado à frente da corte eleitoral a partir de agosto, pouco antes das eleições

Com as urnas eletrônicas sob ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro Alexandre de Moraes selecionou uma equipe experiente na atuação em situações de crise para compor os quadros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a sua gestão. Entre eles, José Levi, ex-advogado-geral da União da gestão Bolsonaro, tendo entrado em atritos com o presidente e crit...