O ex-ministro Sérgio Moro investiu no discurso lava-jatista durante o segundo dia de visita à Paraíba. O pré-candidato do Podemos à Presidência cumpriu agendas na região metropolitana de João Pessoa nesta sexta-feira (0).

Durante entrevista a uma rádio local, Moro criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) pelas decisões que anularam as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da Operação Lava Jato. Além disso, o ex-juiz negou que tenha sido parcial contra o petista nos julgamentos.

“Infelizmente, alguns tribunais, inclusive o STF, parte dele, têm anulado condenações, não dizendo, porque eles não conseguem, que as pessoas são inocentes, mas dizendo que não podiam ter sido julgados em Curitiba e que o juiz tinha animosidade em relação ao acusado. Fiz meu trabalho aplicando a lei.”

“A anulação da condenação do ex-presidente Lula foi um baita erro Judiciário”, disse.

Moro chegou à Paraíba na quinta-feira (6). No Aeroporto de João Pessoa, onde desembarcou, ele foi xingado por um grupo de pessoas que gritava as expressões “traíra” e “juiz ladrão”.

Em entrevista a uma rádio de Pernambuco nesta quinta, Moro foi questionado sobre as manifestações contra ele e levantou a possibilidade de que essas pessoas tenham sido financiadas para xingá-lo na chegada à Paraíba.

Sérgio Moro ainda deverá fazer visitas a Ceará e Sergipe nos próximos meses. No Ceará, a principal figura do Podemos é o senador Eduardo Girão, eleito na onda bolsonarista de 2018 e um dos principais defensores do governo na CPI da Covid no Senado.