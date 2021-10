Política Moro encerra contrato com consultoria às vésperas de se filiar ao Podemos Partido pretende lançar o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro a presidente da República

O contrato do ex-juiz Sergio Moro com a consultoria Alvarez & Marsal foi encerrado e valerá até este domingo (31). Com o acerto do distrato, Moro fica livre para se filiar ao Podemos, o que já está agendado para acontecer no dia 10 de novembro, em Brasília. Inicialmente, o contrato de Moro iria até 31 de outubro de 2022, mas ele foi rescindido para acabar no fin...