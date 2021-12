Política Moro expõe isolamento no RJ com sigla ao lado de Bolsonaro No Estado, que é domicílio eleitoral de Jair Bolsonaro (PL), o partido de Moro não terá candidato a governador, mas engrossará o palanque do presidente, de quem o ex-juiz se diz alvo

No palco do teatro de um shopping da zona sul carioca, o ex-juiz Sergio Moro apresentou, na noite de quinta-feira (9), seu recém-lançado livro, Contra o Sistema da Corrupção.Na entrada e saída, Moro usou uma escada lateral, chegando ao palco pelos fundos. Seguranças resguardavam as duas portas de acesso público ao teatro, que tem capacidade para 402 pessoas.Contido por trê...