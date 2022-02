Política Moro pede 3ª via unificada e cita Doria; tucano diz ‘lá adiante’ Ex-juiz da Lava Jato destacou que pesquisas mostram que ele seria o nome do grupo com mais chance de vencer o pleito, portanto, por ora, descarta desistir da disputa

O pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) defendeu nesta terça-feira (22) a união urgente dos candidatos da chamada terceira e acenou ao governador de São Paulo e presidenciável João Doria (PSDB).O ex-juiz da Lava Jato destacou que as pesquisas mostram que ele seria o representante do grupo com mais chance de vencer as eleições. Portanto, por ...