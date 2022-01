Política Moro recebeu R$ 200 mil por parecer contra a Vale Trabalho a israelense, cuja conclusão foi contrária aos interesses da mineradora brasileira, foi após quarentena e antes de ingressar na Alvarez & Marsal

O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) recebeu cerca de R$ 200 mil por um parecer de 54 páginas que emitiu em novembro de 2020 em resposta a uma consulta do empresário israelense Beny Steinmetz, pivô de um litígio internacional bilionário com a Vale.O trabalho, cuja conclusão foi contrária aos interesses da mineradora brasileira e favorável aos do isra...