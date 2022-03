Política Moro repudia declarações atribuídas a Mamãe Falei

O pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) disse em nota que “lamenta profundamente as graves declarações” atribuídas ao deputado estadual Arthur do Val (SP), de teor sexista. “O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. As declarações são incompatíveis com qualquer homem público”, afirm...