Política Moro tem encontro com Joaquim Barbosa

Pré-candidato à Presidência pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro se encontrou, nesta segunda-feira (10), com o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa. A pedido do próprio Moro, o encontro ocorreu no apartamento de Barbosa, no Rio.O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro procura um candidato ao governo do Rio de Janeiro, estado onde o P...