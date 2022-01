Política Morre jornalista Valdeci Rodrigues, em Porangatu, vítima de pneumonia Enterro acontece no muncípio do Norte goiano, onde o jornalista estava morando

Morreu na madrugada desta quarta-feira (12) um dos principais nomes do jornalismo goiano e brasileiro,Valdeci Rodrigues Alves. Ele estava internado em Porangatu, na região Norte de Goiás, com quadro de pneumonia. Goiano formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Valdeci construiu uma carreira de 37 anos no jornalismo, atuando como repórter, editor, articu...