Morreu, na madrugada desta terça-feira (9), o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), aos 87 anos. O político estava internado, tratando complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.

No dia, Iris foi internado no Hospital Neurológico de Goiânia, depois de sentir uma forte dor de cabeça e passou por cirurgia para retirar um coágulo do cérebro.

Depois foi transferido, no dia 31 de agosto, para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava nesta terça. Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-governador passou por uma piora no último sábado (6), quando precisou ser entubado por dificuldades para respirar. O emedebista acabou não resistindo.

O político morre no dia em que completa três meses e três dias de internação. Iris foi eleito governador de Goiás duas vezes para os mandatos de 1983-1987 e de 1991-1995. O líder político também foi eleito prefeito de Goiânia em 1965, 2004, 2008 e 2016. Além disso, foi vereador, deputado estadual, senador e ministro.

Natural de Cristianópolis, Goiás, era advogado e pecuarista. Iris nasceu em 22 de dezembro de 1933, deixa três filhos e a esposa, Dona Iris Araújo.

O corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, às 8h, e o sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Santana, em Goiânia.