Morre pai de Lissauer Vieira

Morreu nesta segunda-feira (21) Carlos Vieira, 81 anos, pai do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB). Carlos estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passava por tratamento contra uma infecção. Natural de Ijuí (RS), o pai de Lissauer se mudou para Goiás na década de 80. Ele era empresário do agronegócio na cid...