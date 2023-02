O governador Ronaldo Caiado escreveu que ele e a primeira-dama, Gracinha Caiado, receberam com muita tristeza a notícia da morte de Dona Iris, lembrou do protagonismo que ela teve na política goiana e lembrou também de Irís Rezende, com quem ela foi casada por mais de 50 anos.

Com muita tristeza, eu e Gracinha Caiado recebemos a notícia do falecimento de Iris de Araújo Rezende Machado.



Viúva do saudoso Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos, Dona Iris exerceu grande protagonismo na política goiana. pic.twitter.com/xgXnObDwIZ — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 21, 2023

Fomos colegas na Câmara Federal e testemunho que ela exerceu seus mandatos coragem e altivez. Dona Iris foi sempre uma voz em defesa do povo goiano.



Rogo a Deus que a receba em seus braços e que conforte toda sua família nesse momento de dor e luto. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 21, 2023

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, usou seu perfil nas redes sociais para postar fotos em que Dona Iris esteve presente durante inaugurações na capital junto a outras autoridades. Em nome de sua esposa, a primeira-dama, Thelma Cruz, manifestou profundo pesar.



Rogério Cruz posotu que "Goiás e o Brasil perdem uma das mais expressivas lideranças femininas, que ao longo de décadas esteve na linha de frente na defesa dos direitos das mulheres e dos ideais democráticos" escreveu.

Goiás e o Brasil perdem uma das mais expressivas lideranças femininas, que ao longo de décadas esteve na linha de frente na defesa dos direitos das mulheres e dos ideais democráticos. pic.twitter.com/6liyrrcBUv — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) February 21, 2023

O senador Vanderlan Cardoso (PSD), lamentou a morte de Dona Iris, por uma rede social ele escreveu “Que é muito triste a notícia” e lembrou que ela foi primeira dama do Estado, de Goiânia e exerceu o cargo de deputada federal.

Muito triste a notícia da morte da ex-primeira-dama de Goiás e de Goiânia, e ex-deputada federal Dona Íris. Sempre muito ativa na política, suas opiniões e posicionamentos fortes farão falta. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos nesse momento de dor. — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) February 21, 2023

A deputada federal mais votada de Goiás, Silvye Alves (UB), também se manifestou em sua rede social e exaltou Dona Iris dizendo que ela foi um exemplo de mulher, e desejou que Deus conforte a os familiares e amigos.

Com muita tristeza, nos despedimos da ex-primeira-dama de Goiânia, Dona Iris. Voz ativa na política, ao lado de nosso saudoso Iris Rezende, ela também exerceu dois mandatos como deputada federal… Um exemplo de mulher! Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos.🖤🙏🏼 pic.twitter.com/2W3djtj1PT — Silvye Alves (@silvyealves) February 21, 2023

Adriana Accorsi, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), destacou que Dona Iris foi uma pessoa importante na história política e social do Estado.

Recebo com pesar a notícia do falecimento de Dona Iris de Araújo, ex-deputada federal e ex-primeira dama. Uma pessoa tão importante na história política e social do nosso estado. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/LpTp8fu5VK — Adriana Accorsi (@Adriana_Accorsi) February 21, 2023

Em nota o vice-governador Daniel Vilela escreveu que ele e toda família estão "profundamente consternados com a notícia da morte da ex-deputada federal e ex-primeira-dama Iris de Araújo".

Daniel lembrou que ela era viúva do ex-governador e prefeito Irís Rezende, morto há pouco mais de um ano.

"Seja como parlamentar ou como primeira-dama do estado e da capital, Iris de Araújo enfrentou com muita coragem e ousadia toda e qualquer dificuldade relacionada à participação da mulher na política" escreveu em trecho da nota.

Também por nota, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) se manifestou com pesar pela morte de Dona Iris e lembrou dos cargos exercidos durante os anos como parlamentar e primeira dama. Veja abaixo na íntegra:

Fieg manifesta pesar pela morte de Dona Iris

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) manifesta profundo pesar pelo falecimento da ex-deputada federal e ex-primeira-dama Iris de Araújo Rezende Machado, nesta terça-feira (21/02), aos 79 anos, em Goiânia, por complicações de uma cirurgia no pulmão, no Hospital Albert Einstein.

Parlamentar por dois mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2015, Dona Iris foi primeira-dama nos dois mandatos de seu marido Iris Rezende como governador e quatro como prefeito de Goiânia.

Ao lado de Iris Rezende, Dona Iris é um ícone da política goiana, com um trabalho reconhecido como parlamentar e como primeira-dama.

Consternada, a Diretoria da FIEG compartilha o momento de dor e manifesta condolências à família.

Sandro Mabel - Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)

