A Câmara Municipal de Goiânia decretou luto oficial de 3 dias pela morte do filho do Governador Ronaldo Caiado, Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos.

O presidente da casa e vereador, Romário Policarpo (Patriota), manifestou profundo pesar em nome dos 35 vereadores e também dos servidores da Câmara, pelo falecimento do filho de Caiado. "Os parlamentares e os funcionários do Poder Legislativo manifestam seus sentimentos e solidariedade ao governador, aos amigos e familiares", escreveu em nota.

Ronaldo Filho morreu neste domingo (3), aos 40 anos de idade. Ele é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado, com Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O político recebeu notícia do filho enquanto participava de uma das missas de encerramento da romaria de Trindade, juntamento com sua esposa, a primeira-dama Gracinha Caiado.

