Veja a galeria de fotos do velório da ex-deputada federal e ex-primeira-dama Iris de Araújo Rezende Machado, que morreu nesta terça-feira (21), aos 79 anos. A cerimônia, que é aberta ao público, é realizada no Paço Municipal de Goiânia, localizado no Park Lozandes, nesta quarta-feira (22).

