Política Motivações e perspectivas da extrema direita Pedro Célio Alves Borges, sociólogo e professor aposentado da UFG, e Maria Aparecida Guimarães Skorupskipela cientista política e professora da PUC Goiás analisam motivações políticas da extrema direita radical e a influência dos ataques de Bolsonaro, quando chefe do Executivo

Combate ao golpismo, punição aos responsáveis pelos atentados em Brasília no dia 8 de janeiro e defesa da democracia foram defendidos na reabertura dos trabalhos no STF (Supremo Tribunal Federal) e no Congresso Nacional, em meio a novas denúncias sobre um plano de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na cerimônia de abertura do ano Judiciário no STF, n...