Política Movimento tenta barrarlegalização de jogos de azar Entidade mobiliza segmentos conservadores contra projeto de lei que deve ser votado em fevereiro pela Câmara dos Deputados e tem apoio do Centrão

Apesar da resistência da oposição e de segmentos conservadores, a Câmara dos Deputados aprovou em dezembro regime de urgência para votação do Projeto de Lei 442/91, que propõe a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos integrados em resorts, cassinos urbanos, jogo do bicho, apostas esportivas, bingos, jogos de habilidade e corridas de cavalos. O text...