Política Movimentos de renovação adotam diferentes estratégias para as eleições Antibolsonarista, Acredito investe em candidaturas; já MBL e Livres falam em se fortalecer

Com caminhos opostos, movimentos de renovação tentam se fortalecer em Goiás. Enquanto o Movimento Acredito concentra esforços nas filiações partidárias, com vistas a viabilizar as candidaturas na eleição de 2022, o Movimento Brasil Livre (MBL) tomou a decisão de não lançar candidatos neste ano com o objetivo de, primeiro, fortalecer suas bases no estado. O Livres segue o...