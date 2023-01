Política MP de Goiás diz que atua para ajudar a identificar golpistas Em entrevista ao POPULAR, Vechi destacou que os Ministérios Públicos de todo o país compartilham informações para garantir “apuração célere” e “punição rigorosa” para responsáveis pelos atos golpistas.

O procurador-Geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, participou, nesta quarta-feira (18), em Brasília, de reunião entre membros do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça com os coordenadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o objetivo de alinhar a atuação do órgão na investigação de crimes praticados nos ataqu...