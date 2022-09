Política MP-GO aumenta em 80% gratificação de férias e valor chega a R$ 21,2 mil Promotores e procuradores passam a ter direito a três quintos do salário, em vez de um terço como é hoje; o benefício, pago duas vezes ao ano, é retroativo a julho e terá impacto anual de R$ 11 milhões

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) aumentou em cerca de 80% a gratificação de férias de promotores e procuradores, em medida que representará impacto anual de R$ 11 milhões, segundo a assessoria de imprensa do órgão. Ato assinado pelo procurador-geral de Justiça, Aylton Vechi, no último dia 6 estabelece que, em vez de um terço do salário, os membros do M...