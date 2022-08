Política MP recomenda exoneração de nove servidores municipais por nepotismo, em Luziânia Promotor responsável afirma que está clara nas contratações a troca de favores, o que viola diretamente os princípios constitucionais

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recomendou que o prefeito de Luziânia, Diego Vaz Sorgatto exonere nove servidores comissionados por nepotismo. Nomeados pelo executivo local, os trabalhadores apresentam parentesco ou vínculo pessoal com o próprio prefeito, com vereadores, secretários ou outras pessoas com influência política no município. Promotor respon...