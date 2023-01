Uma empresária de 29 anos foi denunciada pelo Ministério Publico Eleitoral (MPE) por prometer festa e dinheiro para funcionárias em troca de votarem no ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso aconteceu em Mineiros, no sudoeste de Goiás, durante o período de eleições do primeiro e segundo turno em 2022.

Segundo a denúncia, a empresária que é dona de um empório, teria prometido uma festa com show, churrasco e cerveja para comprar o voto de quatro funcionárias. Além disso, ela teria oferecido R$ 100 para cada uma delas se Bolsonaro ganhasse, mas também fez várias ameaças de demissão caso o candidato perdesse.

De acordo com o MPE, uma das funcionárias não concordou com a postura da patroa e argumentou que cada uma teria o direito de votar em quem quissesse e que o posicionamento político de cada uma não teria relação com o da empresa. A funcionária disse ainda que havia votado no Lula e pediu que a sua escolha fosse respeitada, pois também aceitava o voto da patroa.

Retaliações após posicionamento das funcionárias

A denúncia mostra que a dona do empório não aceitou ser questionada e entendeu que havia sido confrontada. No domingo após o segundo turno das eleições, as funcionárias foram convocadas a trabalhar na limpeza da empresa, enquanto os outros funcionários foram liberados para participar de manifestações antidemocráticas que aconteceram naquela data. Segundo o MPE, o empório estava fechado naquele dia, em razão dos atos que incluiam o fechamentos de comércios.

De acordo com MPE, as funcionárias trabalhavam na cozinha preparando alimentos e ficavam a maior parte do tempo em um local fechado do empório. "Valendo-se de sua superioridade hierárquica e da subordinação de emprego das vítimas, a proprietária achou-se no direito de interferir na liberdade de voto das trabalhadoras", escreveu o órgão.

Publicação nas redes sociais e pedido de indenização

Segundo o MPE, as funcionárias gravaram um vídeo e postaram em suas redes sociais relatando que estavam sofrendo perseguição política na empresa onde trabalhavam. Dessa forma, o órgão tomou conhecimento do caso e enviou um oficial de promotoria no empório para dar início a uma investigação. Durante a apuração, as quatro funcionárias foram demitidas.

De acordo com o promotor de Justiça eleitoral Marcelo Machado de Carvalho, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Mineiros, e o promotor de Justiça auxiliar eleitoral Leonardo de Oliveira Marchezini, titular da 3ª Promotoria da comarca, a empresária cometeu três crimes eleitorais contra as funcionárias, sendo a corrupção com promessa de festa com show, corrupção por oferta de dinheiro e coação eleitoral com ameaça de demissão.

O MPE informou que pediu a condenação da empresária em pagar uma indenização mínima no valor de R$ 30 mil para cada uma das funcionárias, totalizando R$ 120 mil. Além disso, também foi feito requerimento para que a mulher pague R$ 80 mil pelo dano moral contra a coletividade na prática de atos contra a democracia.

O nome da dona do empório não foi divugado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com a defesa dela.

Leia também:

- PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição

- Aliados goianos de Bolsonaro dizem que golpistas foram maltratados

- Deputado de Goiás exonera assessor que teria participado dos atos terroristas em Brasília