Política MPE pede a cassação dos mandatos dos vereadores do PMB, de Goiânia Partido é acusado de ter desrespeitado as cotas de gênero na eleição de 2020

A promotora Carla Fleury de Souza, do Ministério Público Eleitoral de Goiás (MPE), se manifestou favorável às ações contra o PMB, partido acusado de ter desobedecido às cotas de gênero durante as eleições de 2020. Seu parecer foi pela cassação dos mandatos dos vereadores eleitos pela sigla em Goiânia – Pastor Wilson e Edgar Duarte. A ação é de autoria do PSOL, PT, PV...