Política MPE pede cassação da chapa de vereadores de Goiânia do PTC Trata-se de uma ação movida pelo diretório estadual do PT, que aguarda julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer pela cassação do mandato do vereador de Goiânia Paulo Henrique da Farmácia (Agir). Isso porque seu partido, atual Agir e antigo PTC, é acusado de ter burlado a lei das cotas de gênero na eleição municipal de 2020. O documento foi assinado, no último dia 18, pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco. ...