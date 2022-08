Política Mudança de secretário já é a 48ª na atual administração municipal Denes Pereira, presidente goiano do PRTB, é o novo titular da Semad. Apenas nove pastas nunca tiveram trocas no comando durante a gestão de Rogério Cruz (Republicanos)

A posse do presidente goiano do PRTB, Denes Pereira, como titular da Secretaria Municipal de Administração (Semad) representa a 48ª troca efetuada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) no primeiro escalão desde que tomou posse, em janeiro do ano passado, há 19 meses. O executivo argumenta que o novo titular é presidente goiano de um partido com quatro representantes ...