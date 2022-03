Política Mudança para beneficiar conselheiro do TCM vira ‘jabuti’ em projeto do transporte coletivo Objetivo é evitar o vício que prejudicou a tramitação do texto original; acordo estaria sendo costurado na noite desta quarta-feira (9)

O projeto de lei que propôs a inclusão do tempo de serviço em cargo comissionado como uma das possibilidades de fixação da data de ingresso no serviço público visando aposentadoria integral pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do estado de Goiás foi retirado nesta quarta-feira (9) sob a justificativa de vício de origem. No entanto, há informação nos bastidores ...