O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) chegou às 19h30 no velório do filho Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, que morreu neste domingo (3). O corpo do rapaz também acabou chegar no cemitério Complexo Vale do Cerrado.

Caiado, que está visivelmente abalado, não falou com a imprensa. Uma das primeiras pessoas a recepcionar o governador foi a secretaria estadual de Educação, Fátima Gavioli. Aos prantos, ele a abraçou e disse: "Ô Fatinha, meu filho!"

O governador estava acompanhado da esposa, Gracinha Caiado, e das três filhas. A mãe do rapaz, Thelma Gomes, chegou ao local minutos antes do governador e também entrou na sala de velório sem falar com a imprensa.