Com muitos nomes interessados e poucas chapas disponíveis, a disputa pela vaga de senador por Goiás começa 2022 mais quente do que a eleição para governador do Estado. O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (PSD) inicia o ano com mais chances de ganhar espaço no grupo do governador Ronaldo Caiado (DEM), o que o torna alvo de “fogo amigo” e esquenta articulações tanto na base como na oposição.

Nos bastidores, já há também uma briga pela suplência de Meirelles e consultas sobre candidaturas avulsas ao Senado. Em cenário com pelo menos nove nomes cotados, os pré-candidatos buscam armas para se valorizar na mesa de negociações. O POPULAR ouviu parte dos interessados e dirigentes partidários para analisar pontos fortes e fracos de cada pré-candidato (veja quadro).

Filiado ao PSD em fevereiro de 2021 já com anúncio de pré-candidatura ao Senado e com interesse em compor a chapa de Caiado, Meirelles é tido como nome forte pela experiência na área econômica e visibilidade nacional, mas tem entre as fragilidades o distanciamento de Goiás.

A previsão do próprio Meirelles era de deixar o cargo que ocupa em São Paulo nesta virada de ano e ficar “em período integral” em Goiânia, conforme disse ao POPULAR no dia 31 de outubro. Agora, não há data para exoneração e Meirelles integra o grupo que elabora o plano de governo do governador João Doria na pré-candidatura a presidente da República.

A especulação é de que pode permanecer em São Paulo até o fim de fevereiro. Ao Giro na quarta-feira (29), Meirelles desconversou sobre a vinda para Goiás. Disse apenas que está em pré-campanha e “com os dois pés na estrada”. O adiamento da vinda teria a ver com a posição confortável no cenário político goiano.

Tido como o segundo mais forte na disputa interna na base do governador, por conta do fortalecimento do PP, o ex-ministro e também ex-secretário do governo paulista Alexandre Baldy, presidente estadual do partido, deu passos que Meirelles e seu partido não deram: deixou o cargo em São Paulo em outubro, aumentou a presença em Goiás e articulou a volta do PP a cargos no governo de Caiado.

No entanto, seu partido anda novamente em atritos com o governador depois de críticas do prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), e do próprio Baldy ao presidente do MDB goiano e pré-candidato a vice-governador na chapa de Caiado, Daniel Vilela. Conforme mostrou O POPULAR na quarta-feira, o democrata pretende reunir os três em janeiro para aparar arestas, mas há insatisfação com o fato de o MDB não apoiar o prefeito no município, que é cidade-natal do governador.

Baldy também perdeu forças porque usava como principal trunfo o fato de seu partido ter influência no Congresso e no Palácio do Planalto. De um lado, Caiado está cada vez mais afastado do presidente Jair Bolsonaro, buscando outras alternativas de apoio para a Presidência da República - principalmente o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos). De outro, Baldy teve o nome vetado pelo próprio Bolsonaro para assumir cargo de articulação política no Ministério da Economia no início de dezembro.

Aliados de Caiado também afirmam que o governador não lida bem com “faca no pescoço” típica do comportamento do PP e de Baldy. Em janeiro de 2021, o democrata exonerou Adriano Baldy, irmão de Alexandre, da Secretaria Estadual de Cultura por conta da pressão do ex-deputado para que Caiado se posicionasse na disputa pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Na reconciliação, o outro irmão do dirigente pepista, Joel Sant´Anna Braga, ganhou a Secretaria de Indústria e Comércio.

Na base de Caiado, ainda se colocam como pré-candidatos o senador Luiz do Carmo (MDB, mas prestes a se filiar ao PSC) e os deputados federais Delegado Waldir Soares (PSL) e Zacharias Calil (DEM). Com baixo potencial eleitoral, Luiz do Carmo, que teve a cadeira no Senado por quatro anos como suplente de Caiado, conta apenas com a influência do segmento evangélico, o que não é tido como suficiente para garantir a vaga.

O presidente estadual do PSC, Eurípedes do Carmo, indicado recentemente para novo cargo no governo estadual (Goiás Fomento) e irmão do senador, fala na possibilidade de candidatura isolada ao Senado. “Me parece que o governador já tem uma opção, que é o Meirelles, então nosso caminho mais seguro é o PSC lançar chapa própria para senador e para deputados, sem coligar para governador, mas podendo apoiar Caiado. Não vamos ficar forçando o governo. Queremos ser bem aceitos, sem forçar a barra”, afirmou.

Waldir e Zacharias serão do mesmo partido do governador após a fusão do PSL com o DEM e a criação do União Brasil, o que inviabiliza suas candidaturas ao Senado, tendo em vista a coligação ampla que Caiado pretende montar.

Pelo menos três dos nomes colocados já sinalizam para a possibilidade de ficar na suplência de Meirelles. O posto é visado pelo histórico de não ter assumido o mandato de deputado federal para ser presidente do Banco Central, em 2003, e por ser cotado para assumir cargos no futuro governo, independentemente do grupo que vencer. Meirelles afirmou ao POPULAR que não voltaria a ser ministro da Fazenda ou presidente do BC e considera que 2023 será momento forte para trabalho no Senado.