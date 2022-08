Política Mulheres têm pouco espaço nas chapas proporcionais Especialistas e candidatas afirmam que, mesmo com seus nomes aprovados, elas enfrentam o desafio de conseguir ter uma campanha competitiva

Apesar de as mulheres terem potencial para depositar metade dos votos nas urnas eletrônicas (representam 47% do eleitorado goiano e 53% do brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE), a presença deste grupo nas chapas proporcionais na eleição deste ano em Goiás não segue, em geral, a mesma lógica. As mulheres continuam sendo minoria entre os nomes escol...