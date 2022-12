Política Municípios buscam alternativa para rever decisão sobre o ICMS Prefeituras questionam definição favorável ao estado em recurso extraordinário que pede reparação nos casos de concessão de programas

Presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), o prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, diz que os municípios estudam uma forma jurídica de insistir no questionamento do repasse da fatia arrecadada com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), destinada às receitas municipais, diante da concessão de benefícios fiscais a empresas em Goiás. ...