Política Municípios goianos devem ter dificuldade com reajustes Aumento da inflação e queda na receita podem levar a índices de correção abaixo do IPCA e a parcelamentos na concessão do direito aos servidores, analisam especialistas

Os prefeitos de parte dos municípios goianos devem enfrentar dificuldades para pagar a data-base aos servidores neste ano. Segundo especialistas ouvidos pelo POPULAR, isso ocorre por causa do aumento da inflação e da expectativa de queda no recolhimento de impostos. Diante disso, os gestores devem arcar com apenas parte da recomposição ou buscar estratégias como o parcelam...