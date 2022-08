Política Museu no Rio de Janeiro cobriu nome de Lula em placa, como mostra vídeo Instituição disse que ocultou os nomes de dois candidatos ao Planalto para que não configurasse propaganda eleitoral, mas reconheceu que material é informativo e tem contexto histórico, e informou que etiquetas seriam retiradas

É verdade que o Museu Histórico Nacional (MHN) no Rio de Janeiro cobriu o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com uma tarja preta em uma placa na entrada da instituição, como mostra vídeo nas redes sociais. Em nota divulgada no dia 17 de agosto, o museu afirmou ter ocultado os nomes de dois candidatos ao Planalto para que não configurasse propaganda ele...