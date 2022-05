O 6° Mutirão do Governo de Goiás, neste final de semana (28 e 29), marca presença em Luziânia. O município, localizado à 59 km de Brasília, vai receber uma série de atendimentos gratuitos e benefícios sociais. Serão entregues pelo governo mil cartões do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, 437 cartões do programa Mães de Goiás e uma série de itens ortopédicos e alimentícios.

Com o objetivo de combater as desigualdades, o Programa Pra Ter Onde Morar vem para resguardar o direito à moradia da população, previsto pela Constituição brasileira. O programa, criado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), concede auxílio financeiro no valor mensal de R$ 350 para contemplar, por até 18 meses, famílias sem casa própria.

Além do CadÚnico, outros requisitos para ser contemplado pelo programa são: o superendividamento, ser pessoa ou família em vulnerabilidade socioeconômica, ter mais de 18 anos e residir no município por no mínimo três anos. Também será entregue 87 kits do programa Aprendiz do Futuro, que qualifica jovens de 14 a 15 anos e garante a inserção no mercado de trabalho.

Quem precisar emitir a 2ª via dos documentos pessoais, também pode procurar o mutirão. Outros benefícios sociais serão disponibilizados, como o Passaporte do Idoso, o Passe Livre da Pessoa com Deficiência e a Carteira de Identificação do Autista. Para acessar os serviços, basta comparecer na Avenida Lucena Roriz, Jardim Ingá, onde a estrutura será montada. No sábado, o evento começa às 08:00 da manhã e vai até às 16:00 da tarde. Já no domingo, começa às 08:00 e termina às 12:00.

Como acessar os benefícios da OVG?

No estande da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a população terá acesso a benefícios como andadores, bengalas, kits de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, leites especiais, cadeiras de rodas padrão e higiênica, muletas, colchões caixa de ovo e enxovais de bebê. A OVG também fará a apresentação e a entrega do Mix do Bem, um alimento que rende até 10 porções, parte do programa de segurança alimentar da organização, o NutreBem.

Para fazer o cadastro e retirar o benefício, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço e de renda do beneficiário e do grupo familiar. No caso do enxoval para bebê, também deve ser apresentado o Cartão da Gestante ou ultrassonografia. Já para a solicitação dos benefícios ortopédicos, fraldas infantis e leites especiais, a pessoa deve ter em mãos relatório assinado por um médico.

