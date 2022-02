Política ‘Não é que queira falar do passado, mas da realidade’, afirma Caiado Caiado refuta críticas de que apenas trocou nomes de obras e programas das gestões anteriores, do PSDB; segundo ele, tem mudado ‘conceitos’ em seu governo

Ao refutar as críticas de que apenas trocou nomes de obras e programas das gestões anteriores, do PSDB, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) afirma que tem mudado “conceitos” em seu governo. Ainda focado no discurso de combate à corrupção e de superação de dificuldades financeiras, Caiado afirma que “não é que queira falar do passado, mas da realidade”. Em ...