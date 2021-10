Política ‘Não quero relacionamento político com Daniel Vilela’, diz Lissauer Vieira Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás demonstrou insatisfação com falta de diálogo na decisão sobre a aliança entre DEM e MDB, mas confirmou que continua apoiando projeto de Caiado

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB), afirmou, nesta quinta-feira (28), que não tem relacionamento político com o presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, e não acredita nas ações e forma de fazer política do emedebista. As críticas foram feitas durante entrevista à rádio Morada do Sol, de Rio Verde. Nesta quinta, o govern...