Política “Não se ganha eleição antecipadamente”, diz Caiado em evento do MDB Governador participou neste sábado (4) de encontro regional do partido e reafirmou a posição de Daniel Vilela como seu pré-candidato a vice

Em evento do MDB em Anápolis, na manhã deste sábado (4), o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que “não se ganha eleição antecipadamente”, em referência à disputa pelo governo em 2022 que, além dele, deve contar com ao menos outros dois principais candidatos: o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), e um nome do PSDB. Em discurso à militância emedebista, Caiado deu foco à moralização. “Vocês nunca nos viram envolvidos em ban...