Política Número de eleitores com menos de 18 anos cresce 91% em Goiás TRE faz levantamento parcial dos dados do eleitorado goiano em 2022, com base em coleta até 15 de junho; são cerca de 9% a mais de pessoas aptas a votar em relação a 2018

Apesar da variação total do eleitorado goiano estar dentro da normalidade, o aumento da quantidade de pessoas que vão usar o nome social e de eleitores com menos de 18 anos chama a atenção, quando se observam os números do perfil dos que vão votar em Goiás neste ano. Os dados foram coletados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a pedido do POPULAR, até...