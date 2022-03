Política Número de eleitores de 16 e 17 anos sofre queda Cerca de 16% dos adolescentes nesta faixa etária, cujo voto é facultativo, tiraram o título de eleitor este ano em Goiás; especialista fala em envelhecimento de líderes e frustração com governantes

Em Goiás, 36.768 adolescentes que possuem entre 15 e 17 anos já estão com o título de eleitor neste ano, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). O número equivale a menos da metade do que foi registrado há 10 anos, em 2012, quando 87.311 jovens nessa faixa etária foram às urnas no estado. O voto é facultativo para jovens com 16 ou 17 anos. Aqu...