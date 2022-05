Política Número de eleitores deve passar de 4,8 mi em Goiás Últimas horas para regularização do título foram de intensa procura por serviços presenciais e on-line; TRE teve recorde de registros

Goiás registrou recordes na reta final de regularização do título de eleitor. Levantamento parcial mostra que 4,7 milhões de goianos já estão aptos a votar no pleito deste ano, mas o número oficial pode ultrapassar 4,8 milhões. Em Goiânia, mais de 1 milhão de pessoas estão com o documento regular. Estes números foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral d...