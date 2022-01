Política 'Número insignificante', diz Bolsonaro sobre mortes de crianças por Covid-19 O chefe do Executivo defendeu que a vacinação infantil não seja obrigatória

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (22) que as mortes de crianças pela Covid-19 no Brasil representam um “número insignificante”. O chefe do Executivo defendeu que a vacinação infantil não seja obrigatória. “Algumas morreram? Sim, morreram, lamento profundamente, mas é um número insignificante, tem que levar em conta se elas tinham comorbidade também...