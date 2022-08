O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lidera a disputa ao Senado, com 24,7% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Delegado Waldir Soares (UB), com 15,4%, aponta a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Realizado dos dias 13 a 17 de agosto, o levantamento mostra crescimento de 5,6 pontos porcentuais do tucano na comparação com rodada anterior, divulgada em 15 de julho.

Waldir oscilou 2 pontos, dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. O deputado é um dos três candidatos ao Senado do grupo do governador Ronaldo Caiado (UB).

Marconi, que preside o PSDB goiano, passou 20 dias avaliando entre disputar governo estadual e cadeira na Câmara dos Deputados e, diante do cenário, bateu o martelo pela candidatura ao Senado no dia final das convenções partidárias, em 5 de agosto. Ele concorre em chapa independente, sem coligação para a disputa ao governo.

O deputado federal João Campos (Republicanos), que integra a coligação do candidato do Patriota ao governo, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha, teve oscilação negativa de 0,7 ponto porcentual e aparece com 6% das intenções de voto.

O ex-senador Wilder Morais (PL), da chapa do deputado federal Major Vitor Hugo (PL) ao governo, é o quarto colocado, com 4,7%. Na comparação com a rodada anterior, ele oscilou 1,3 ponto para cima.

O ex-deputado federal e presidente do PSD goiano, Vilmar Rocha, aparece com 3,6%. Ele só decidiu pela candidatura na véspera do fim das convenções, após desistência do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSD). Apesar de aparecer pela primeira vez na pesquisa, ele está à frente do ex-deputado federal Alexandre Baldy, presidente estadual do PP, que tem 2,5% - mesmo índice do levantamento anterior. Vilmar Rocha e Alexandre Baldy são os outros dois palanques do grupo governista, em candidaturas isoladas ao Senado.

A ex-deputada Denise Carvalho (PCdoB) oscilou positivamente meio ponto porcentual e aparece com 2,4%. Ela compõe a chapa do professor Wolmir Amado, candidato ao governo pelo PT.

O empresário Leonardo Rizzo, que apoia Edigar Diniz (ambos do Novo) para o governo, manteve o mesmo índice da rodada anterior, 2%. Antônio Carlos da Paixão (PCO) tem 1,4% e Manu Jacob (PSOL), 1,1%. Eles apoiam Vinicius da Paixão (PCO) e Cintia Dias (PSOL) para o governo, respectivamente.

Diante da lista com 10 candidatos, 26,6% dos eleitores afirmaram estar indecisos e 9,6% responderam que anulariam o voto ou não votariam.

Nas eleições deste ano, há apenas uma vaga para o Senado, com o encerramento do mandato de Luiz do Carmo (PSC). Ele desistiu da candidatura à reeleição. As outras duas vagas - ocupadas atualmente por Vanderlan Cardoso (PSD) e Jorge Kajuru (Podemos) - serão renovadas em 2026.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, 73,4% não sabem em quem votar. Marconi subiu 5,4 pontos, mas ainda tem 9,1%. Delegado Waldir aparece com 4%. Todos os demais têm menos de 2%.

O índice de indecisos era de 80,6% na rodada anterior. Naquela ocasião, 3,6% se disseram dispostos a votar nulo ou não votar. Agora são 6,1%.