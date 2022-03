Política Na igreja do pastor Gilmar, o tema do culto era "perseguição" Líder evangélico é apontado como principal articulador de um gabinete paralelo que atua no Ministério da Educação, inclusive, com pedido de propina a prefeitos

A igreja perseguida foi tema de duas pregações feitas durante o culto desta quinta-feira (23) na Assembleia de Deus Ministério Cristo para Todos, localizada no Jardim América, em Goiânia. O líder da igreja, pastor Gilmar Santos, citado como figura central no suposto gabinete paralelo do Ministério da Educação (MEC), não estava presente, e os fiéis preferiam evitar o a...